Губанова осталась в эре «Барби», а Хендрикс подготовила секс-бомбу! Лучшие гала-номера ЧЕ

Фигуристы зажгли в последний день чемпионата Европы!
Самые яркие номера гала — в нашей подборке.
Немецкий дуэт Дженнифер Янзе ван Ренсбург и Беньямин Штеффан перевоплотился в Моану и Мауи из знаменитого диснеевского мультфильма. Номер получился очень ярким и забавным!
Венгерская пара Мария Павлова и Алексей Святченко выступила в образах героев фильма «Остин Пауэрс». Как же ребятам идут комедийные роли!
Евгения Лопарёва и Жоффре Бриссо приготовили зажигательный номер под хит Satisfaction. Французы вышли на лёд в медицинских халатах, но вскоре их сбросили и начали зажигать, будто находятся в клубе. Хореография получилась очень стильной.
Однако премьеру фигуристам немного смазали. Сначала Лопарёвой и Бриссо включили не ту музыку, потом организаторы всё-таки нашли подходящий трек, но выключили его раньше времени. Прокат ребята заканчивали под аплодисменты.
Томас-Льоренс Гуарино Сабате перевоплотился в миньона! Харизматичный испанец задорно откатался под музыку из мультфильма «Гадкий я» в забавном костюме.
Анастасия Губанова всё ещё в эре «Барби»! Фигуристка вновь выступила в образе знаменитой куклы — на этот раз на лёд её вынес Лукас Бричги. Настя круто зажгла на льду под трек Barbie Girl в гламурном костюме.
Анастасия Метёлкина и Лука Берулава начали прокат с традиционного танго, но потом закрутили классный сюжет. Прямо посреди танца фигуристка украла у партнёра все деньги, а затем и вовсе оставила его без штанов — в прямом смысле слова! Ребята разыграли смешную комедию и поразили харизмой.
Лукас Бричги показал номер в стиле ретро, а затем позвал на лёд других участников гала! Фигуристы станцевали вместе, а затем Лукас сделал поддержку с одним из своих коллег.
Луна Хендрикс подготовила для публики ещё одну секс-бомбу! Новоиспечённая чемпионка Европы представила пляжный номер, облачившись в жгучее красное боди. Фигуристка эффектно распрыскала воду по льду, а потом отожгла танцами. Луна, как всегда, огонь!
Двукратные чемпионы Европы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри показали захватывающий номер в образах роботов. Артистизма этим фигуристам не занимать!
А двукратный чемпион Европы Адам Сяо Хим Фа зажёг под Бруно Марса. И вновь подарил зрителям сальто! Как же эффектно этот элемент выглядит на льду!
Не обошлось на гала и без специальных гостей. Олимпийские чемпионы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон приехали в Литву с новым номером. Французы представили невероятно трогательную постановку под живой аккомпанемент виолончели. Получилось очень нежно и красиво.
Губанова осталась в эре «Барби», а Хендрикс подготовила секс-бомбу! Лучшие гала-номера ЧЕ
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