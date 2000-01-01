Губанова осталась в эре «Барби», а Хендрикс подготовила секс-бомбу! Лучшие гала-номера ЧЕ

Анастасия Метёлкина и Лука Берулава начали прокат с традиционного танго, но потом закрутили классный сюжет. Прямо посреди танца фигуристка украла у партнёра все деньги, а затем и вовсе оставила его без штанов — в прямом смысле слова! Ребята разыграли смешную комедию и поразили харизмой.