У Александры Трусовой — новый парень!
Вице-чемпионка Олимпиады нашла новую любовь после расставания с Марком Кондратюком.
23-летний Макар Игнатов — тоже фигурист, выступающий в одиночном катании: менее титулованный, чем Кондратюк, но также входящий в российскую «фигурную» элиту.
Стоял на подиуме международного Гран-при
Главное достижение Игнатова — бронза этапа Гран-при ISU в Москве. Тогда российские фигуристы втроём обыграли грозного японца Сёму Уно.
Серебро чемпионата России
В сезоне-2020/2021 Макар стоял на второй ступени пьедестала чемпионата России. Тогда выиграл Михаил Коляда, а третьим был как раз Марк Кондратюк.
Две победы в финале Кубка России
Любимый турнир Макара — наверняка финал Кубка России: в сезонах-2019/2020 и 2021/2022 он брал золото. Конечно, тогда не было серии российского Гран-при, как и присутствия всех сильнейших фигуристов.
Высокий рост не мешает прыгать!
Рост Макара Игнатова — более 180 сантиметров, однако, вопреки расхожему мнению, это не мешает ему исполнять разнообразные четверные прыжки.
Игнатов владеет четверными риттбергером, сальховом и тулупом, которые исполняет на соревнованиях вот уже несколько лет подряд.
Макар стал первым российским одиночником, который на международных соревнованиях на плюсы прынул в произвольной программе четыре квада.
Тогда почему он не на вершине?
Главная проблема фигуриста — нестабильность: со сложных прыжков он часто падает. Но на последнем чемпионате России Игнатов разменял 10-е место на седьмое — хоть какое-то, но улучшение.
Секс-символ нашей фигурки!
Так Макара в шутку назвал Алексей Ягудин, объявляя участников Кубка Первого канала. Сам Игнатов потом признался, что ему было неловко.
Его называли секс-символом! Чем известен новый бойфренд фигуристки Трусовой
Читайте также
Какие медали остались у Валиевой после бана
Собака Валиевой могла фигурировать в суде!
Кому достанутся медали Валиевой?
Страшные травмы фигуристок-парниц
Костомаров осваивает синхронное плавание. Видео
Кто сделал лучшие элементы на ЧР по прыжкам?
14-летний юниор Тутберидзе перепрыгал всех!
Фигуристы поставили танец под трек гонщика Ф-1
Самые эффектные образы фигуристок на ЧЕ
Губанова — Барби, а у Хендрикс — секс-бомба
Обжигающий стиль лучшей фигуристки Европы
Как дочь Тутберидзе выступает за Грузию
Кого босс фигурки отругал за выступление в шоу?
Лучшие показательные номера на ЧР-2024
Стоимость прыжков фигуристок в произвольной ЧР
Какой танец исполняет вице-чемпион России Дикиджи?