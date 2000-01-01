«И понимает небосвод, что без тебя осиротел». Лучшие номера наших фигуристов о любви

Какие номера о любви ставили звёзды нашего фигурного катания?
Программы о счастье и печали, о расставаниях и воссоединениях.
Евгения Медведева – «Эхо любви»
С этим номером под песню Анны Герман Женя выступала в шоу в 2021 году, кгда вернулась в группу Этери Тутберидзе. Постановка получилась очень трогательной и нежной.
Алина Загитова – «Молчи и обнимай меня крепче»
Алина выбрала песню Шуры Кузнецовой для гала-номера в шоу «Чемпионы на льду» 2023 года. Партнёра в этой постановке у Загитовой нет, но чёрным пиджаком обозначается его присутствие.
Алёна Косторная – «Там нет меня»
Песню Севары часто берут для постановок наши фигуристы. В 2022 году под «Там нет меня» каталась Алёна, и ей хорошо удалось передать глубокую драму, заложенную в лирике этой композиции: «И понимает небосвод, что без тебя осиротел».
Анна Щербакова – «О чём ты думаешь»
Новый номер Ани для шоу Ильи Авербуха впечатлил многих её поклонников, фигуристке очень тонко удалось передать историю любви двух предназначенных друг другу людей, которая так и не случилась: «Я не узнаю никогда, о чём ты думаешь».
Александра Трусова – «Can't help falling in love»
В 2022 году Саша удивила публику парным номером вместе с Дмитрием Михайловым: фигуристы показали на льду историю двух людей, которые никак не могут сопротивляться своим чувствам.
Елизавета Туктамышева – «Небо я»
Неожиданный эксперимент от Лизы занимает особое место в подборке — более пронзительной лирики в программах у Туктамышевой ещё не было. «Мне не небо без него»: не у всех историй любви есть хороший конец.
Камила Валиева – «С любимыми не расставайтесь»
«С любимыми не расставайтесь, всей кровью прорастайте в них» – эти вечные строчки не только завет всем влюблённым, они ещё и о самой Камиле, которая представила этот номер накануне известий об отстранении.
Марк Кондратюк – «Позови меня с собой»
Лирика Татьяны Снежиной актуальна и спустя 30 лет после написания песни. «Что бы путь мне ни пророчил, я приду туда, где ты» – номер-признание получился у Марка. Второго куплета со строками о расставании нет, вместо него – яркий проигрыш.
Дмитрий Алиев – «Седьмой лепесток»
Самый яркий и эмоциональный показательный от Димы – под кавер от Антона Токарева. Не подпевать строчкам «Я невозможно скучаю, я очень болен, я почти умираю» просто нереально, энергетика фигуриста заполняет весь зал.
Андрей Мозалëв – «Я тебя никогда не забуду»
С этой программой под рок-оперу «Юнона и Авось» Андрей стал чемпионом мира среди юниоров, а затем не раз вспоминал её на шоу. «Я тебя никогда не увижу, я тебя никогда не забуду» – эти строки вкупе с катанием Мозалёва трогают до слёз.
Евгений Семененко – «Облака-бродяги»
Номер, с которым Женя выступал в шоу «Чемпионы на льду», рассказывает историю ностальгии по старым временам, в которых как раз те самые «облака-бродяги летят над головой» и «ты всё ещё со мной».
Михаил Коляда – «Я непобедим»
Номер под живой вокал Александра Панайотова Михаил не раз исполнял на шоу Ильи Авербуха. В 2021 году прямо посреди постановки фигурист вручил букет своей супруге — о ком, как не о ней, фраза «Я непобедим, когда рядом ты».
«И понимает небосвод, что без тебя осиротел». Лучшие номера наших фигуристов о любви
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