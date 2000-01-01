«И понимает небосвод, что без тебя осиротел». Лучшие номера наших фигуристов о любви

Андрей Мозалëв – «Я тебя никогда не забуду»

С этой программой под рок-оперу «Юнона и Авось» Андрей стал чемпионом мира среди юниоров, а затем не раз вспоминал её на шоу. «Я тебя никогда не увижу, я тебя никогда не забуду» – эти строки вкупе с катанием Мозалёва трогают до слёз.