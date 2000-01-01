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Огненные фото наших фигуристок из отпуска
Огненные фото наших фигуристок из отпуска
Туктамышева позировала на фоне моря, Загитова — на яхте, а Трусова поразила снимками у бассейна.
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Алёна Косторная
Алёна Косторная
Фигуристка провела отпуск вместе с мужем в Египте. Алёна здорово загорела под палящим солнцем.
Евгения Медведева
Евгения Медведева
Женя отдыхала в Таиланде. От этой фотографии так и веет отпускным вайбом!
Елизавета Туктамышева
Елизавета Туктамышева
Лиза исследовала самые интересные уголки Португалии. И, конечно же, успела добраться и до моря.
Алина Загитова
Алина Загитова
Олимпийская чемпионка роскошно отдохнула в Дубае. Её фото — лучшее тому подтверждение.
Александра Трусова
Александра Трусова
Фигуристка наделала много ярких снимков в Таиланде.
Елизавета Худайбердиева
Елизавета Худайбердиева
«Ничего необычного. Просто фотографии в красивом платье из города высокой моды», — так подписала Лиза этот снимок из Парижа.
Ирина Хавронина
Ирина Хавронина
Фигуристка поделилась фотографиями в стиле pinterest.
Софья Леонтьева
Софья Леонтьева
На этом фото идеально всё: красивый водопад и невероятно улыбчивая Соня.
Александра Бойкова
Александра Бойкова
Саша будто и сама расцвела в окружении цветов!
Анастасия Мишина
Анастасия Мишина
Настя полностью погрузилась в атмосферу Италии.
Туктамышева позировала у моря, а Загитова — на яхте. Огненные фото фигуристок из отпуска!
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