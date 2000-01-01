Вера Вонг находится в великолепной форме в свои 74 года!
Бывшая фигуристка, а ныне знаменитый модельер регулярно делится фото в купальнике, сражая пользователей соцсетей своей «вечно молодой» внешностью.
«Худая легенда», «Ролевая модель», «Вечная красота» — вот лишь немногие комментарии, которые оставляют под фотографиями Веры.
Однако некоторые подозревают Вонг в чрезмерном увлечении фотошопом.
Сама же Вера не считает, что выглядит слишком молодо. «Думаю, люди просто не знают, как сегодня выглядят 70-летние. У меня полно друзей в возрасте от 65 до 70 лет, которые выглядят потрясающе», — говорила модельер.
Как бы там ни было, Вера и правда находится в великолепной форме в свои годы! Возможно, этому способствует спортивное прошлое: в юности Вонг занималась парным катанием.
Вера всерьёз претендовала на участие в Олимпиаде-1968 со своим партнёром Джеймсом Стюартом, но на чемпионате США они заняли лишь пятое место и на Игры в итоге не попали.
Неудача настолько подкосила Вонг, что она решила завязать с фигурным катанием в 19 лет и поступила в колледж искусств в Нью-Йорке. После окончания обучения Вера устроилась в Vogue.
Бывшая спортсменка проработала в журнале 15 лет, мечтая стать главным редактором, однако ей предпочли кандидатуру Анны Винтур. Вера вновь почувствовала, что не достигла вершины, и ушла из журналистики. Но не из индустрии моды.
По-настоящему успешной Вонг стала благодаря созданию бренда свадебных платьев и вечерних нарядов. В её костюмах под венец шли Мэрайя Кери, Виктория Бекхэм, Ким Кардашьян и многие другие голливудские звёзды.
Вонг так же помогает фигуристам в создании соревновательных нарядов. В разное время в костюмах от Веры выступали Нэнси Кэрриган, Мишель Кван, Эван Лайсачек и Нэйтан Чен.
В 2009 году Вонг вошла в Зал славы США по фигурному катанию благодаря вкладу в спорт в качестве художника по костюмам.
«Вечно молодая». Бывшая фигуристка шокирует своей внешностью в 74 года!
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