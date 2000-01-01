«Локо» и «Спартак» выдали супердерби!
В Черкизово День космонавтики начали отмечать на сутки раньше.
Крыховяк — боец без страха и упрёка!
Вот за это Айртона погнали с поля.
Максименко утешает Айртона.
Не только у гостей возникли вопросы к питерскому рефери Левникову…
А Промес не верил, что Смолов забьет…
Вся боль «Спартака» в одном фото.
Не все досмотрели игру до конца — для самых буйных фанатов она закончилась ещё в первом тайме…
«Но кто-то станет стеной, а кто-то плечом, под которым не дрогнет стена…» (с)
Последний приезд Тедеско в Черкизово?
Паровоз вперёд летит! В ЛЧ?
«Локо» и «Спартак» выдали супердерби!
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