Винисиус Жуниор встретился с Рафаэлем Надалем. Фото
Рафаэль Надаль не теряет времени в Мадриде. Легендарный теннисист встретился с вингером «Реала» Винисиусом. Парни сделали крутое совместное фото.
Тёплая встреча
«Легенда» — подписал совместное фото Винисиус. Футболист даже подарил Надалю свою игровую майку.
Винисиус Жуниор встретился с Рафаэлем Надалем. Фото
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