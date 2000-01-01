Обновлённый прогноз на чемпиона РПЛ
Opta обновила прогноз на чемпиона РПЛ после 25-го тура. Какие шансы у команд на победу в турнире?
«Динамо»
После 20-го тура шансы бело-голубых на чемпионство равнялись 11,6%. Сейчас они составляют всего 0,3%. Вероятно, «Динамо» займёт третье место (41,4%).
«Краснодар»
За пять туров вероятность золота «быков» снизилась с 21,5% до 8,5%. Шансы стать вице-чемпионами — 81,7%.
«Зенит»
Шансы петербуржцев на победу выросли с 65,4% до 90,2%. Вероятность взять серебро у сине-бело-голубых намного ниже — 9,4%.
Аналитики обновили прогноз на чемпиона РПЛ. Шансы «Зенита» сильно выросли!
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