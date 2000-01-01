Топ-10 тренеров по матчам в РПЛ
Валерий Карпин провёл свой 300-й матч в качестве тренера клуба РПЛ. Он 10-й специалист в истории, кому это удалось. Кто же, кроме Карпина, в списке?
10-е место — Валерий Карпин
На счету Карпина 300 матчей в чемпионатах России. Этой отметки он достиг, тренируя «Спартак» и «Ростов».
9-е место — Рашид Рахимов
У Рахимова 321 матч в РПЛ. Специалист работал в «Амкаре», «Локомотиве», «Ахмате» и «Уфе», а сейчас возглавляет казанский «Рубин».
8-е место — Сергей Павлов
На счету Павлова 330 матчей в чемпионатах России. Тренер работал в «Черноморце», «Луче-Энергии», «Шиннике» и тульском «Арсенале».
7-е место — Олег Романцев
У Романцева 332 матча в РПЛ. Специалист тренировал «Спартак», «Сатурн» и московское «Динамо».
6-е место — Гаджи Гаджиев
На счету Гаджиева 385 игр в чемпионатах России. Тренер работал с «Анжи», «Крыльями Советов», «Сатурном», нижегородской «Волгой» и «Амкаром».
5-е место — Леонид Слуцкий
В активе Слуцкого 416 матчей с «Москвой», «Крыльями Советов», ЦСКА и «Рубином».
4-е место — Курбан Бердыев
У Бердыева 442 матча в РПЛ. Он работал в «Рубине», «Ростове» и «Сочи».
3-е место — Александр Тарханов
На счету Тарханова 451 матч в чемпионатах России. Специалист тренировал ЦСКА, «Торпедо», «Крылья Советов», «Сатурн», «Ахмат» и «Урал».
2-е место — Валерий Газзаев
В активе Газзаева 483 матча в РПЛ с «Аланией», московским «Динамо» и ЦСКА.
1-е место — Юрий Сёмин
На счету Сёмина 621 игра в чемпионате России. Специалист работал с «Локомотивом», московским «Динамо», «Мордовией», «Анжи» и «Ростовом».
У Карпина 300 матчей в РПЛ. Больше лишь у девяти тренеров
Читайте также
Культовые стадионы в виде батутных замков. Фото
Месси и Суарес установили уникальный рекорд!
Новые расклады в чемпионской гонке АПЛ
Звезды спорта посетили «эль класико». Фото
Топ-5 худших трансферов в истории АПЛ
Двойник Роналду пришёл на матч Криштиану. Видео
Топ-5 самых дорогих перепродаж игроков
Топ-6 самых результативных футболистов Европы
Футбол и 13 видов спорта — с управляемой машинкой
У «Реала» больше всех дополнительных таймов в ЛЧ
У «Реала» уникальная статистика
Нойер побил рекорд Касильяса в Лиге чемпионов
Ромарио возобновит карьеру в 58 лет ради мечты
«Аль-Хиляль» прервал рекордную победную серию
Лидеры ЛЧ по заработанным автоголам соперника
Мбаппе — второй по голам в ворота «Барсы» в ЛЧ