Шансы «Зенита» на чемпионство резко упали
После перенесённого 21-го тура РПЛ Opta пересчитала шансы команд на чемпионство.
«Динамо»
После 25-го тура шансы бело-голубых были 0,5%. Сейчас они выросли до 1,8%. Вероятно, «Динамо» займёт третье место (51%).
«Краснодар»
После победы над «Балтикой» (3:2) вероятность победы «быков» выросла с 8,5% до 24,2%. Шансы на второе место — 66,7%.
«Зенит»
После поражения от «Рубина» (0:2) шансы на чемпионство петербуржцев упали с 90,2% до 73,8%. Вероятность стать вице-чемпионами — 23,3%.
После поражения от «Рубина» шансы «Зенита» на чемпионство рухнули! Расклады аналитиков
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