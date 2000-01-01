Двойник Роналду пришёл на матч Криштиану. Видео
Забавная история произошла на матче «Аль-Насра». Двойник Криштиану Роналду Гукмен Акдоган пришёл на игру и смутил зрителей, которые смотрели на реального обладателя «Золотого мяча» на поле!
Двойник Роналду пришёл на матч Криштиану. Фейковый футболист смутил зрителей
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