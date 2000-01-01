5 лучших клубов по пропущенным голам в этом сезоне
Transfermarkt составил список клубов из топ-5 лиг, пропустивших меньше всех в нынешнем сезоне. Кто вошёл в топ-5?
5-е место — «Болонья»
Команда Серии А пропустила 25 мячей, в среднем по 0,78 гола за матч.
4-е место — «Ницца»
У клуба из Франции 22 пропущенных гола, в среднем по 0,76 за игру.
3-е место — «Реал»
Мадридцы пропустили 22 гола, в среднем 0,69 за матч.
2-е место — «Байер»
На счету чемпионов Германии 20 пропущенных мячей, в среднем 0,66 за матч.
1-е место — «Интер»
У чемпионов Италии 17 пропущенных голов, в среднем 0,53 за матч.
5 лучших клубов по количеству пропущенных голов в этом сезоне
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