Топ-5 худших трансферов в истории АПЛ
Издание Give me Sport составило рейтинг самых провальных трансферов в АПЛ. Кто вошёл в пятёрку худших?
5-е место — Дэниел Дринкуотер
В 2017 году полузащитник перешёл из «Лестера» в «Челси» за € 37,9 млн. За «синих» он провёл 23 матча, забив один гол.
4-е место — Джейдон Санчо
Летом 2021 года полузащитник перешёл из «Боруссии» в «МЮ» за € 85 млн. За «Юнайтед» Санчо отыграл 82 матча, забил 12 голов и отдал шесть ассистов.
3-е место — Бебе
«Манчестер Юнайтед» в 2010 году приобрёл вингера у «Эштрелы» за € 8,8 млн. В составе «дьяволов» Бебе провёл всего семь матчей и забил два гола.
2-е место — Ромелу Лукаку
В 2021 году «Челси» приобрёл форварда у «Интера» за € 113 млн. Лукаку разочаровал – отыграл 44 матча, забив 15 голов и сделав один ассист.
1-е место — Али Диа
В 1996 году форвард перешёл в «Саутгемптон» из «Блайт Спартанс». Через две недели после подписания контракт был расторгнут. Диа отыграл за «Саутгемптон» один матч.
Топ-5 худших трансферов в истории АПЛ
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