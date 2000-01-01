Самые возрастные игроки каждой из топ-5 лиг Европы
Transfermarkt составил список самых возрастных игроков топ-5 лиг Европы. Кто вошёл в пятёрку наиболее опытных?
Серия А
40-летний вратарь «Милана» Антонио Миранте в этом сезоне отыграл два матча и пропустил два мяча.
Ла Лига
Голкиперу «Вильярреала» Пепе Рейне сейчас 41 год. В этом сезоне у испанца 11 матчей, он сохранил ворота «сухими» в трёх играх и пропустил 14 мячей.
АПЛ
39-летний защитник «Челси» Тьяго Силва в этом сезоне отыграл 33 матча, забив четыре гола.
Бундеслига
Защитнику «Айнтрахта» Макото Хасебе сейчас 40 лет. В этом сезоне он отыграл 13 матчей, не отметившись результативными действиями.
Лига 1
40-летний защитник «Ниццы» Данте в нынешнем сезоне провёл 32 матча, отметившись голевой передачей.
Самые возрастные игроки каждой из топ-5 лиг Европы. Кто, кроме Силвы?
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