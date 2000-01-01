Культовые стадионы в виде батутных замков. Фото
Художник из Парижа с помощью нейросети представил стадионы топ-клубов в необычном формате. Культовые арены превращены в батутные замки. Выглядит по-настоящему уникально!
«Парк де Пренс»
«Стэмфорд Бридж»
«Камп Ноу»
«Сигнал Идуна Парк»
«Сан-Сиро»
Нейросеть представила культовые стадионы в виде батутных замков. Фото
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