Месси и Суарес установили уникальный рекорд!
Лионель Месси отметился дублем в матче с «Нэшвиллом» (3:1). В первом голе асисст на аргентинца сделал Луис Суарес. Благодаря этому он установил уникальный рекорд!
Командная работа
Для Суареса эта голевая передача стала 50-й на Месси. Больше на Лео не отдавал ни один игрок в истории!
Месси и Суарес установили уникальный рекорд!
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