Топ клубов Европы по голам в компенсированное время
Transfermarkt составил список команд из топ-15 лиг Европы, которые забили больше всех голов в компенсированное время. Как выглядит пятёрка лучших по этому показателю?
4-5-е место — «Брага»
На счету португальской команды 12 голов в компенсированное время.
4-5-е место — «Байер»
Команда из Леверкузена забила 12 мячей после завершения основного времени матча.
2-3-е место — «Галатасарай»
«Львы» забили 14 мячей после окончания основного времени матча.
2-3-е место — «Фенербахче»
В активе «канареек» тоже 14 голов в компенсированное время.
1-е место — «Ливерпуль»
На счету мерсисайдцев 17 голов в компенсированное время.
Топ-5 команд Европы по голам в компенсированное время
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