Дерби удалось!
«Спартак» обыграл ЦСКА и продолжает биться за место в ЛЧ
Матч вызвал настоящий ажиотаж — билеты было практически невозможно достать
Фанаты «Спартака» круто подготовились к поддержке красно-белых
Тот самый эпизод, из-за которого удалили Ильзата Ахметова
В меньшинстве «армейцы» не смогли противостоять «Спартаку»
Ларссон летал над Акинфеевым
И забил решающий гол в матче!
Акинфееву досталось не только от Джордана — Васин тоже постарался
Это был явно не день армейцев
На трибунах было жарко!
ЦСКА сдерживал «Спартак» из последних сил
Красно-белые праздновали победу вместе с трибунами!
Дерби удалось!
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