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Дерби удалось!
Дерби удалось!
«Спартак» обыграл ЦСКА и продолжает биться за место в ЛЧ
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Матч вызвал настоящий ажиотаж — билеты было практически невозможно достать
Матч вызвал настоящий ажиотаж — билеты было практически невозможно достать
Фанаты «Спартака» круто подготовились к поддержке красно-белых
Фанаты «Спартака» круто подготовились к поддержке красно-белых
Тот самый эпизод, из-за которого удалили Ильзата Ахметова
Тот самый эпизод, из-за которого удалили Ильзата Ахметова
В меньшинстве «армейцы» не смогли противостоять «Спартаку»
В меньшинстве «армейцы» не смогли противостоять «Спартаку»
Ларссон летал над Акинфеевым
Ларссон летал над Акинфеевым
И забил решающий гол в матче!
И забил решающий гол в матче!
Акинфееву досталось не только от Джордана — Васин тоже постарался
Акинфееву досталось не только от Джордана — Васин тоже постарался
Это был явно не день армейцев
Это был явно не день армейцев
На трибунах было жарко!
На трибунах было жарко!
ЦСКА сдерживал «Спартак» из последних сил
ЦСКА сдерживал «Спартак» из последних сил
Красно-белые праздновали победу вместе с трибунами!
Красно-белые праздновали победу вместе с трибунами!
Дерби удалось!
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