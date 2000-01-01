«Зенит» отметил третье чемпионство подряд
Команда Семака подтвердила своё лидерство в РПЛ
Не обошлось без высоких технологий
Питерцы напрочь разбили «Локомотив» — 6:1
В какой-то момент игроки чуть не подрались
Дзюба напомнил о своей мощи
Утешительные объятия от будущего чемпиона
Петербург будет гулять всю ночь!
Семак вошёл в число самых успешных российских тренеров
Дзюба ответил всем хейтерам
Сутормин насладился чемпионским шампанским
«Зенит» — чемпион сезона 2020/2021!
«Зенит» отметил третье чемпионство подряд
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