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«Я буду скучать по вам». Последний матч Тедеско в Москве
«Я буду скучать по вам». Последний матч Тедеско в Москве
Немецкий специалист победил в последнем домашнем матче перед своим уходом.
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«Спартак» одержал волевую победу над «Химками» со счётом 2:1.
«Спартак» одержал волевую победу над «Химками» со счётом 2:1.
Команда вышла на прощальный матч Тедеско в особых футболках
Команда вышла на прощальный матч Тедеско в особых футболках
После волевой победы Доменико выступил с речью на русском языке
После волевой победы Доменико выступил с речью на русском языке
«Я люблю «Спартак» навсегда. Я люблю эту команду, спасибо за все, ребят»
«Я люблю «Спартак» навсегда. Я люблю эту команду, спасибо за все, ребят»
«Я буду скучать по вам!»
«Я буду скучать по вам!»
Леонид Федун лично вручил Тедеско памятные подарки от клуба
Леонид Федун лично вручил Тедеско памятные подарки от клуба
Леонид Федун лично вручил Тедеско памятные подарки от клуба
Леонид Федун лично вручил Тедеско памятные подарки от клуба
«Я буду скучать по вам». Последний матч Тедеско в Москве
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«Спартак» – «Химки» – 2:1
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