«Локомотив» — девятикратный обладатель Кубка России!
Железнодорожники не дали «Крыльям» сотворить сенсацию в финале.
Исход матча решил Фёдор Смолов, который вывел «Локо» вперёд, забив с пенальти.
Финал Кубка состоялся на стадионе «Нижний Новгород», где в честь чемпионов устроили красивое световое шоу.
Звезда «Крыльев» Иван Сергеев не сдерживал эмоций после поражения.
А «Локо» по полной отмечал очередную победу в счастливом для себя турнире.
Марко Николич выиграл первый трофей с «Локомотивом» и пятый в своей карьере.
Борис Ротенберг не играет уже 2,5 года, но от души праздновал вместе с командой.
Зе Луиш становился чемпионом России и обладателем Суперкубка со «Спартаком», а теперь выиграл трофей с «Локо».
В следующем сезоне «Локо» точно будет выступать в еврокубках и всё ещё имеет шансы на Лигу чемпионов.
Поздравляем «Локомотив» с победой!
«Локомотив» — девятикратный обладатель Кубка России!
Читайте также