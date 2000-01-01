Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
«Локомотив» — девятикратный обладатель Кубка России!
«Локомотив» — девятикратный обладатель Кубка России!
Железнодорожники не дали «Крыльям» сотворить сенсацию в финале.
AMP-версия
Исход матча решил Фёдор Смолов, который вывел «Локо» вперёд, забив с пенальти.
Исход матча решил Фёдор Смолов, который вывел «Локо» вперёд, забив с пенальти.
Финал Кубка состоялся на стадионе «Нижний Новгород», где в честь чемпионов устроили красивое световое шоу.
Финал Кубка состоялся на стадионе «Нижний Новгород», где в честь чемпионов устроили красивое световое шоу.
Звезда «Крыльев» Иван Сергеев не сдерживал эмоций после поражения.
Звезда «Крыльев» Иван Сергеев не сдерживал эмоций после поражения.
А «Локо» по полной отмечал очередную победу в счастливом для себя турнире.
А «Локо» по полной отмечал очередную победу в счастливом для себя турнире.
Марко Николич выиграл первый трофей с «Локомотивом» и пятый в своей карьере.
Марко Николич выиграл первый трофей с «Локомотивом» и пятый в своей карьере.
Борис Ротенберг не играет уже 2,5 года, но от души праздновал вместе с командой.
Борис Ротенберг не играет уже 2,5 года, но от души праздновал вместе с командой.
Зе Луиш становился чемпионом России и обладателем Суперкубка со «Спартаком», а теперь выиграл трофей с «Локо».
Зе Луиш становился чемпионом России и обладателем Суперкубка со «Спартаком», а теперь выиграл трофей с «Локо».
В следующем сезоне «Локо» точно будет выступать в еврокубках и всё ещё имеет шансы на Лигу чемпионов.
В следующем сезоне «Локо» точно будет выступать в еврокубках и всё ещё имеет шансы на Лигу чемпионов.
Поздравляем «Локомотив» с победой!
Поздравляем «Локомотив» с победой!
«Локомотив» — девятикратный обладатель Кубка России!
Читайте также
Тедеско покидает «Спартак»
Расклады в борьбе за еврокубки в РПЛ, расклады
Финал Кубка России «Локо» – «Крылья» (3:1), эмоции
Гвардиола назвал чемпионство-2021 самым сложным
Финал Кубка России: «Локо» – «Крылья» – 3:1, обзор
Эмерик Лапорт сыграет за Испанию на Евро-2020
© championat.com 2000–2021