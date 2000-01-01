В Риме ярко стартовал Евро-2020! Италия не оставила шансов Турции
Турнир открылся лаконичной церемонией. Каждый шар — флаг страны-участницы чемпионата Европы.
Италия без оперы — не Италия. Перед матчем выступил легендарный Андреа Бочелли.
Оркестр идеально дополнил атмосферу праздника.
Зрители потихоньку начинают возвращаться на стадионы. В Риме было разрешено заполнить трибуны на четверть.
Легенды тоже на месте!
Не обошлось без современных технологий. Мяч на поле выкатили на радиоуправляемой машине.
Печальное начало чемпионата для сборной Турции. Счёт в матче открылся после автогола.
Иммобиле красиво увеличил преимущество Италии.
Ну а Инсинье довёл счёт до разгромного. 28 матчей команда Манчини не знает поражений!
В Риме ярко стартовал Евро-2020! Италия не оставила шансов Турции
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