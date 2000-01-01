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В Риме ярко стартовал Евро-2020! Италия не оставила шансов Турции
В Риме ярко стартовал Евро-2020! Италия не оставила шансов Турции
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Турнир открылся лаконичной церемонией. Каждый шар — флаг страны-участницы чемпионата Европы.
Турнир открылся лаконичной церемонией. Каждый шар — флаг страны-участницы чемпионата Европы.
Италия без оперы — не Италия. Перед матчем выступил легендарный Андреа Бочелли.
Италия без оперы — не Италия. Перед матчем выступил легендарный Андреа Бочелли.
Оркестр идеально дополнил атмосферу праздника.
Оркестр идеально дополнил атмосферу праздника.
Зрители потихоньку начинают возвращаться на стадионы. В Риме было разрешено заполнить трибуны на четверть.
Зрители потихоньку начинают возвращаться на стадионы. В Риме было разрешено заполнить трибуны на четверть.
Легенды тоже на месте!
Легенды тоже на месте!
Не обошлось без современных технологий. Мяч на поле выкатили на радиоуправляемой машине.
Не обошлось без современных технологий. Мяч на поле выкатили на радиоуправляемой машине.
Печальное начало чемпионата для сборной Турции. Счёт в матче открылся после автогола.
Печальное начало чемпионата для сборной Турции. Счёт в матче открылся после автогола.
Иммобиле красиво увеличил преимущество Италии.
Иммобиле красиво увеличил преимущество Италии.
Ну а Инсинье довёл счёт до разгромного. 28 матчей команда Манчини не знает поражений!
Ну а Инсинье довёл счёт до разгромного. 28 матчей команда Манчини не знает поражений!
В Риме ярко стартовал Евро-2020! Италия не оставила шансов Турции
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