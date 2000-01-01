Как Словения выбила Россию в 2009 году
Эпичный провал команды Хиддинка. Позор Марибора, когда словенцы оставили нас без ЧМ.
На игре был даже Дмитрий Медведев
После 2:1 в Москве сборная России приехала в Марибор в хорошем настроении. Президент Медведев лично приехал поддержать команду. А после игры сказал: «Сегодня удача была на стороне сборной Словении».
Проблем с составом не было
По именам сборная России была в полном порядке.
Аршавин в ранге главной звезды и капитана
Уже освоился в лондонском «Арсенале».
Словения сразу предложила динамичный футбол
Домашний стадион заряжал команду, и уже на старте матча Миливое Новакович чуть не забил, выйдя один на один.
На 44 минуте случился Тот-Самый-Гол
Вальтер Бирса навесил, оборона потеряла Златко Дядича, а тот забил.
Весь матч была жёсткая борьба
Чем ближе к финальному свистку, тем нервнее становилось.
На 66-й минуте случилось удаление Александра Кержакова
В спорном эпизоде наш форвард выбил мяч у вратаря Самира Хандановича, началась потасовка, и затем судья Терье Хауге удалил Кержакова за нападение на голкипера. Хотя на видео контакта не было.
В конце матча «отличились» болельщики
Словенцы бросали в Акинфеева различные предметы — монеты, зажигалки. Судья никак не отреагировал.
Итог — минимальная победа и счастье для сборной Словении
Давайте не будем повторять.
После игры Хиддинк объяснял провал так:
«Нашей целью было ужалить словенцев в самом начале игры, не ждать, пока соперник начнет атаковать. Поэтому в состав и тактику и были внесены такие изменения. Мы должны были играть более активно».
Какой состав ждём сегодня? Перейти на материал
Собрали наиболее вероятную команду, если Валерий Карпин сохранит расстановку 4-3-3.
Как Словения выбила Россию в 2009 году
Читайте также