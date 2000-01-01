15 лет назад случился легендарный матч «Челси», когда выбыли сразу два вратаря
Карьера Петра Чеха вообще чуть не закончилась на поле «Рединга».
Беда случилась уже на первой минуте
Игрок «Рединга» Стивен Хант влетел коленом в голову Петру Чеху.
Хант даже не получил карточку
Никто не понял, насколько серьёзная ситуация. Позже вратарю диагностировали вдавленный перелом черепа.
Игра вообще была максимально жёсткая
На 45-й минуте хавбек «Рединга» Ивар Ингимарссон забил в свои ворота. Но беды «Челси» не закончились.
Вместо Чеха вышел Карло Кудичини, но и он покинул поле на носилках
На 90-й минуте лондонцы остались без доступных замен и вратаря. Кошмар!
Перчатки пришлось надеть капитану Джону Терри
Ему вручили экипировку третьего голкипера Энрике Илариу.
Оставалось совсем ничего времени
Добавленное время уже вышло далеко за пределы.
Сейвов новоиспеченному голкиперу так и не довелось сделать
По сути, Терри только ввёл мяч в игру, даже «Челси» дотянул до победы. Но есть «сухой» матч!
15 лет назад случился легендарный матч «Челси», когда выбыли сразу два вратаря
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