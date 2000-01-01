Больше Опенда в первом сезоне забивали лишь двое
Нападающий «РБ Лейпциг» Луа Опенда забил свой 24-й гол в Бундеслиге. Лишь двум футболистам удавалось забить больше в свой дебютный сезон в чемпионате Германии!
Уве Зеелер
В сезоне-1963/1964 форвард «Гамбурга» отметился 30 забитыми мячами.
Гарри Кейн
В этом сезоне нападающий «Баварии» забил уже 34 гола.
У Опенда — 24 гола в дебютном сезоне в Бундеслиге. Больше лишь у двух футболистов
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