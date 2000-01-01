У Опенда — 24 гола в дебютном сезоне в Бундеслиге. Больше лишь у двух футболистов

Больше Опенда в первом сезоне забивали лишь двое

Нападающий «РБ Лейпциг» Луа Опенда забил свой 24-й гол в Бундеслиге. Лишь двум футболистам удавалось забить больше в свой дебютный сезон в чемпионате Германии!