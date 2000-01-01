У Кейна крутое достижение в Бундеслиге
Гарри Кейн забил 16 из 17 клубов в Бундеслиге, с которыми встречался. Такое удавалось лишь трём футболистам в истории!
Герд Мюллер
Подобного в своей карьере экс-форвард «Баварии» добивался дважды: в сезоне-1966/1967 и 1969-1970.
Айлтон
Бывший форвард «Вердера» забил 16 из 17 соперников, с которыми играл, в сезоне-2003/2004.
Роберт Левандовски
Аналогичное достижение покорилось форварду «Баварии» в сезонах-2019/2020 и 2020/2021.
У Кейна крутое достижение в Бундеслиге. Такое есть лишь у трёх футболистов в истории
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