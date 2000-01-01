Лучшие молодые игроки мира. Они — будущее футбола!

Гави, «Барселона»

17-летний пацан так лихо ворвался в состав «Барсы», что ему не сразу завели страницу на сайте. Пару месяцев назад о нём не знали фанаты, а теперь выходит рядом с Бускетсом и играет в сборной Испании.