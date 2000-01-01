Кто возглавит (и спасёт) «Барселону»
Перебираем все варианты: от самого очевидного до нереализуемой мечты.
Хави — сейчас тренирует «Аль-Садд»
О нём говорят последние два года. Всё это возникали препятствия, но теперь Хави ближе всего к возвращению в родной клуб. И миссия у него будет исключительно сложная.
Андреа Пирло — без работы
Первый тренерский заход вышел неудачным, но стилистически Пирло очень подходит «Барселоне».
Роберто Мартинес — сейчас тренирует сборную Бельгии
Успешная работа с бельгийской командой привлекла к Мартинесу внимание топ-клубов. В том числе из-за яркой и смелой игры в атаке. Хотя сам тренер говорил, что контактов с «Барсой» не было.
Эрик тен Хаг — сейчас тренирует «Аякс»
«Аякс» лютует в этом сезоне: 37 голов в 10 турах чемпионата, 11 голов — в трёх матчах ЛЧ. Тен Хаг построил очень мощную команду. А недавно он отказался от жирного контракта с «Ньюкаслом».
Антонио Конте — без работы
Точно не про стиль «Барселоны», но очень про результат. Конте может быстро создать систему, однако ему нужны масштабные полномочия.
Юрген Клопп — сейчас тренирует «Ливерпуль»
Недавно появилась информация, что «Барселона» мечтает заполучить Клоппа. Однако у него установилась такая связь с «Ливерпулем», что сомнительно, чем его может завлечь даже «Барса».
Микель Артета — сейчас тренирует «Арсенал»
Ученик Гвардиолы, который начинал именно в системе «Барселоны». Стилистически подходит, но слишком велик риск. Артета пока в «Арсенале» не до конца разобрался, чтобы браться за новый сложный проект.
Тьерри Анри — сейчас помощник в сборной Бельгии
С самостоятельной карьерой пока трудно, и Анри вернулся в Бельгию ассистентом. Слишком рискованный шаг даже для отчаявшегося клуба.
Хосеп Гвардиола — сейчас тренирует «Манчестер Сити»
Как заставить болельщика «Барсы» грустить? Слово Гвардиоле: «Я счастлив в Манчестере и собираюсь проделать здесь хорошую работу. Надеюсь остаться в «Ман Сити» подольше».
Кто возглавит (и спасёт) «Барселону»
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