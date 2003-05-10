Битвы «Зенита» и «Динамо» — всегда куча голов. Вот 7 самых результативных игр
Бывало, что обе команды забивали по 8 и даже 11 голов! Листайте вправо 👉
10.05.2003: «Динамо» — «Зенит» — 7:1
Долгое время именно этот матч был самым результативным. «Динамо» уже к середине второго тайма накидало семь. Хет-трик у Корчагина, по дублю у Коромана и Булыкина.
12.03.2005: «Зенит» — «Динамо» — 4:1
Шустрый «Зенит» Петржелы, ведомый двумя талантами в нападении. Аршавин и Кержаков забили второй и третий голы.
04.08.2007: «Динамо» — «Зенит» — 4:2
Проигрывая 1:2, «Динамо» забило 3 гола за вторую половину. У Колодина — дубль, а Данни сделал 1+1.
08.08.2007: «Зенит» — «Динамо» — 9:3 (Кубок)
Матч-безумие! В начале игры у «Динамо» сломался вратарь Карчемарскас, «Зенит» забил два. Но всё веселье было во втором тайме: удаления, травмы и 10 (десять!) голов за 45 минут.
16.03.2012: «Динамо» — «Зенит» — 1:5
Матч, в котором у «Зенита» получалось всё: в итоге дубль у Кержакова, голевая у Аршавина (как раз вернулся в аренду), и даже Хусти забил со штрафного.
13.09.2014: «Зенит» — «Динамо» — 3:2
Сражение с мощной развязкой. На 82-й минуте Самба взмыл в небо и нашёл передачу Вальбуэна — 2:2. Но через 6 минут Смольников ворвался в штрафную и принёс «Зениту» победу.
12.12.2020: «Зенит» — «Динамо» — 3:1
Последнее противостояние тоже получилось щедрым на голы. Дубль Дзюбы, две голевые Сутормина, а третий мяч оформил Азмун. «Динамо» ответило голом Комличенко.
Битвы «Зенита» и «Динамо» — всегда куча голов. Вот 7 самых результативных игр
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