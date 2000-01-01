«Копенгаген» внёс в заявку семилетнего парня. Зачем?
«Копенгаген» подписал семилетнего Нильса Дамсгора в первую команду и даже внёс его в заявку на матч с «Силькеборгом» (3:0). Зачем клуб заключил контракт со столь юным игроком?
Тяжёлая болезнь
Нильс Дамсгор — обычный парень, который мечтает стать футболистом. Но активно развиваться мальчику не даёт синдром Адамса–Оливера, из-за которого у ребёнка аномальное развитие конечностей.
Милая история
«Копенгаген» узнал про историю Дамсгора и решил воплотить мечту мальчика. Нильс попал в заявку на матч с «Силькеборгом», потренировался с командой, был в раздевалке и наблюдал за игрой со скамейки запасных. Получилось очень мило!
«Копенгаген» внёс в заявку на матч семилетнего футболиста. Зачем?
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