«Копенгаген» внёс в заявку на матч семилетнего футболиста. Зачем?

Милая история

«Копенгаген» узнал про историю Дамсгора и решил воплотить мечту мальчика. Нильс попал в заявку на матч с «Силькеборгом», потренировался с командой, был в раздевалке и наблюдал за игрой со скамейки запасных. Получилось очень мило!