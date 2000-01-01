Дзюба постоянно конфликтует, досталось и Семаку. Все скандалы Артёма с тренерами
Легенда об украденном кошельке, обидные прозвища, помятые панамки и нескрываемая ненависть.
Конфликт с Карпиным в «Спартаке» и обвинения в воровстве
Первый скандал произошёл в 2009 году на сборах красно-белых в Австрии, когда 20-летнего Дзюбу обвинили в краже денег, а именно 23 тысяч у Быстрова. Артём настаивал, что его подставили.
Но Карпин сделал свои выводы и как итог отправил Дзюбу в аренду в «Томь». Для прессы Карпин сказал, что у Артёма произошёл конфликт с командой, а не с руководством.
Знаменитый тренеришка и беспросветный запас
В 2012 году Дзюба часто оставался в запасе «Спартака» при Унаи Эмери, что злило Артёма. После разгрома от «Динамо» (1:5) Дзюба не выдержал и назвал Эмери тренеришкой.
После этого матча Эмери уволили. В своей биографии испанец написал, что Дзюба настраивал игроков и журналистов против него. Сам Артём вспоминает об Эмери только как о «скользковатой личности».
Угрозы Карпина и драка в отеле
В 2014 году Дзюба заявил, что Карпин раньше гнобил его и угрожал из-за контракта. Позже они случайно встретились в отеле и чуть не подрались — Дзюба тогда пообещал «поправить панамку» Карпину.
Ненависть к Манчини и очередная аренда
Роберто Манчини лишил Дзюбу места в старте «Зенита», и тот ушёл в «Арсенал», где перезагрузился и получил вызов на ЧМ-2018. Артем всё равно критикует Манчини и не признаёт его как тренера.
Новый виток в отношениях с Карпиным в 2021 году
В августе Дзюба вновь беседовал с Карпиным, но теперь уже как с главным тренером сборной. При нём Дзюба не попал в заявку на матчи отбора ЧМ в сентябре и ноябре, а от одной заявки отказался сам.
Семак и сложный характер
После Евро Дзюба с трудом возвращался в форму и два раза подряд начинал матчи РПЛ со скамейки, когда на кону стоял рекорд Веретенникова. Для Дзюбы, лидера с непростым характером, это недопустимо.
«Я ##### здесь должен быть»
Последнее проявление конфликта с Семаком — яркая фраза Артёма после рекордного гола в игре с «Динамо». Сам Семак сказал, что ничего не слышал, а выбор стартового состава оставляет за собой.
Дзюба постоянно конфликтует, досталось и Семаку. Все скандалы Артёма с тренерами
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