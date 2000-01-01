«Барселона» возвращается к истокам. Вот кем Хави собирается прокачать состав

Кингсли Коман, «Бавария» — вингер

Хави ищет чистого вингера, сообщает каталонская пресса. А Коман как раз не может договориться с «Баварией» о продлении контракта. Да и за 6 лет в клубе он никак не станет по-настоящему основным.