Как менялся Гус Хиддинк. Фото с разницей более чем в 50 лет
8 ноября тренеру из Нидерландов исполняется 75 лет. Вспоминаем, как он выглядел на разных этапах своей жизни и карьеры.
1969 год
Вот так Хиддинк выглядел в 22. Кому интересно — на заднем плане автомобиль Mini.
1971 год
Около двух лет Хиддинк выступал за ПСВ, но твёрдым игроком основы так и не стал.
1974 год
Главным клубом в карьере Хиддинка-игрока был «Де Графсхап». Великим футболистом Гус не стал, зато тренер из него получился что надо.
1986 год
39-летний Гус (зачётные усы!) — помощник главного тренера ПСВ. Через год он он возглавит команду и сразу приведёт её к чемпионскому титулу.
1992 год
Хиддинк в «Валенсии». В эту команду он приходил дважды, но трофеев не завоевал.
1998 год
Хиддинку 51, и он уже главный тренер «Реала». Не самый удачный этап карьеры: в Мадриде Гус не продержался и года.
2002 год
Гус (без усов!) вывел сборную Южной Кореи в полуфинал домашнего чемпионата мира. В этой стране Хиддинка обожают.
2006 год
На ЧМ-2006 Хиддинк приехал уже главным тренером сборной Австралии. Снова успех: австралийцы вышли в 1/8 финала.
2009 год
Хиддинк в сборной России. Триумф на Евро-2008 уже был, а крах в матче со Словенией ещё впереди.
2012 год
«Анжи» Сулеймана Керимова был странным проектом, но Хиддинк и тут добился неплохих результатов: бронза чемпионата, финал Кубка и 1/8 финала Лиги Европы.
2016 год
Хиддинку уже 69. Тогда он тренировал «Челси», который стал последним большим клубом в его карьере.
2020 год
В августе 2020-го Гус возглавил сборную Кюрасао, а через год объявил об окончании карьеры тренера.
Как менялся Гус Хиддинк. Фото с разницей более чем в 50 лет
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