Марко Ливайя — атакующий полузащитник, нападающий

Наш ещё один старый знакомый по нескольким сезонам в «Рубине». В сборной Ливайя — запасной, но с приставкой «супер». Если что-то пойдёт не так, Далич точно бросит его в бой.