Сколько легионеров в сборных, которые вышли на ЧМ-2022
Работает это так: должен быть или очень мощный чемпионат, или лучше, чтобы игроки разъезжались из местной лиги.
Сербия. Легионеры — 100%
Весь состав сербов — из европейских лиг. Причём это и топ-лиги (Испания, Италия, Германия), и топ-клубы («Реал», «Аякс») и просто очень известные команды, прокачивающие игроков, вроде «Бенфики».
Бразилия. Легионеры — 95,7%
Единственный представитель чемпионата Бразилии, а конкретно «Гремио», в последнем созыве — молодой (третий) вратарь Габриэль Чапеко.
Бельгия. Легионеры — 87%
В созвездие талантов затесались: два игрока «Брюгге» (Ванакен и Де Кетеларе) и Ванзеир из брюссельского «Юниона». Игроки замены, но близко к основе.
Франция. Легионеры — 83,3%
Футболисты из Лиги 1 — резерв. Костиль («Бордо») — третий вратарь. Дюбуа («Лион») — справа в защите. Тчуамени («Монако») и Гендузи («Марсель») — прикроют в центре поля. Бен-Йеддер («Монако») — атака.
Дания. Легионеры — 83,3%
Самые яркие представители датского чемпионата — игроки атаки Систо («Мидтьюлланн») и Винд («Копенгаген»). Но и они не то чтобы 100% футболисты основы сборной.
Хорватия. Легионеры — 80,8%
«Динамо» Загреб доминирует: есть сильный вратарь Ливакович, хавбеки Иванушец, Оршич и нападающий Петкович. «Хайдук» делегирует Ливайю. Но шансы на основу есть разве что у Ливаковича и Оршича.
Швейцария. Легионеры — 77,3%
Все представители чемпионата Швейцарии — это резервисты. Возможно, из-за проблем с составом шансы будут у Эбишера («Янг Бойз») или Имери («Серветт»).
Аргентина. Легионеры — 75%
Из аргентинской лиги в сборную часто приезжают молодые таланты. Это аванс и шанс подсветить их. Ярче других сверкает Альварес из «Ривер Плейт» — в 2021 году у него 19 голов и 13 ассистов в 40 матчах.
Нидерланды. Легионеры — 70,8%
Переживают смену поколений, но в Эредивизии два базовых клуба: «Аякс» даёт 4 игроков (Блинд, Ренч, Гравенберх, Классен), «Фейеноорд» — 2 с половиной (Бийлоу, Маласиа, а Тиль принадлежит «Спартаку»).
Испания. Легионеры — 48%
Традиционно много футболистов из Примеры. Причём сейчас это далеко не только «Реал» и «Барса». Тут и «Атлетико» (Коке), и Бильбао (Симон, Мартинес), и даже «Сельта» (Мендес) с «Эспаньолом» (де Томас).
Германия. Легионеры — 30,4%
Солидное представительство Бундеслиги. Пока «Бавария» делегирует лишь четверых (Нойер, Горетцка, Сане, Мюллер), а Дортмунд — двоих (Брандт, Ройс). Расклад перед ЧМ может измениться, но показательно.
Англия. Легионеры — 8%
Премьер-лига старается удерживать всех лучших. Легионеры в сборной Англии — Беллингем (Дортмунд) и Абрахам («Рома»).
Катар. Легионеры — 0%
Все игроки страны-хозяйки чемпионата мира представляют местный чемпионат.
А что сборная России? Легионеры — 16%
В последнем созыве из игроков основы или около того — Головин («Монако»), Миранчук («Аталанта»), Кудряшов («Антальяспор»). Хайкин («Будё-Глимт») — резерв и даже не дебютировал.
Сколько легионеров в сборных, которые вышли на ЧМ-2022
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