Кто заслужил «Золотой мяч» вместо Месси

По слухам, приз снова отдадут великому аргентинцу. И это будет максимально несправедливо. Вот действительно лучшие футболисты в 2021 году, а не живые памятники. Извини, Лео, уж точно не в этот раз.