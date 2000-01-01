Кто заслужил «Золотой мяч» вместо Месси
По слухам, приз снова отдадут великому аргентинцу. И это будет максимально несправедливо. Вот действительно лучшие футболисты в 2021 году, а не живые памятники. Извини, Лео, уж точно не в этот раз.
Роберт Левандовски: «Бавария», сборная Польши
В активе поляка очередной топовый год. Простая статистика: у Левандовского в 2021 году 64 гола (пока что), у Роналду – 42, а у Месси – 41.
Карим Бензема: «Реал», сборная Франции
Всегда был ценным игроком для Мадрида, хотя было время, когда трибуны его освистывали. В 2021 году оформился как лидер, бомбардир и главная звезда.
Жоржиньо: «Челси», сборная Италии
Теневой герой «Челси» и «Скуадра адзурра». Футболист, сделавший мощнейший дубль из трофеев: выиграл и Лигу чемпионов, и чемпионат Европы.
Мохамед Салах: «Ливерпуль», сборная Египта
Голевая машина, который давно заслужил признание и крупный личный приз. За Салаха в этот раз может сработать обалденная форма в этом сезоне: 16 матчей в АПЛ и ЛЧ — 16 голов и 6 ассистов. Вау!
Джиджи Доннарумма: «Милан»/«ПСЖ», сборная Италии
Подтвердил все авансы, став героем чемпионата Европы. Возможно, не стоило уходить в «ПСЖ», а всё-таки остаться в «Милане». Но проблемы с игровым временем не отменяют успех на Евро-2020.
Н'Голо Канте: «Челси», сборная Франции
Таскает рояль за всеми партнёрами в «Челси» с 2016 года. Канте прекрасен в своём самопожертвовании и явно оказался бы в топе «Золотого мяча», если бы Франция выступила на Евро успешнее.
Мэйсон Маунт: «Челси», сборная Англии
Один из наиболее прогрессирующих игроков «Челси» и Англии вообще. Опять же, если бы Англия была более уверенной в атаке на Евро и Маунт больше выделялся бы.
Эрлинг Холанд: «Боруссия», сборная Норвегии
«Золотой мяч», вероятно, ждёт его в будущем. Но в плане результативности Холанд уже настоящий робот.
Кто заслужил «Золотой мяч» вместо Месси
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