Сборная России может смело рассчитывать на проход Польши в стыках ЧМ
Объясняем почему.
Фактор Левандовского не такой уж значимый
7 из 8 голов в группе Роберт забил Сан-Марино, Андорре и Албании. В сборной он не так грозен, как в «Баварии». Особенно когда на подготовку к матчу минимум времени в промежутке между плей-офф ЛЧ.
Общий уровень игроков Польши ниже, чем у России
Не стоит принижать уровень РПЛ. Левандовски — единственная суперзвезда в обеих сборных. В остальном наши футболисты повыше уровнем, чем поляки, представляющие преимущественно слабые клубы Европы.
Россия прошла лучшую закалку в группе
Англия и Венгрия — единственные серьёзные соперники Польши. У России были Хорватия, Словения и Словакия. И не было пассажиров вроде Андорры и Сан-Марино — Кипр и Мальта всё-таки посильнее.
Психология
Россия знает, что в случае прохода Польши точно сыграет второй стыковой матч дома через 5 дней. Важный момент с точки зрения обретения уверенности.
Тренер
Валерий Карпин доказал, что умеет играть на результат. Его коллега из Польши Паулу Соуза обладает более скромным тренерским резюме и меньшим авторитетом среди своих футболистов.
Игра пройдёт в России
Самая банальная причина. Дома и стены помогают.
Сборная России может смело рассчитывать на проход Польши в стыках ЧМ
Читайте также