Суперкомпьютер назвал шансы России попасть на ЧМ-2022
Суперкомпьютер статистической компании Gracenote оценил вероятность попадания всех сборных на ЧМ-2022. В том числе России.
Россия
Вероятность победы сборной России в первом раунде с Польшей составляет 60,5%. В финале плей-офф с сильнейшей командой из пары Швеция — Чехия успех команды Валерия Карпина оценивается в 26%.
Польша
39,5% вероятности успеха в первом раунде с Россией и 20% на проход всей квалификации.
Швеция
64% на проход первого раунда и 36% — второго. Фаворит пути B, несмотря на отсутствие гарантий проведения двух матчей дома. Шведы могут сыграть финал в России, если на родной арене пройдут Чехию.
Чехия
Аутсайдер квалификационного пути B. 36% на проход первого раунда и 18% — второго.
Путь А
Уэльс: 68% на проход первого раунда (дома с Австрией), 38% — второго. Шотландия: 56% (дома с Украиной) и 24% в финале. Украина: 44% и 22%. Австрия: 32% и 16%.
Путь C
Италия: 87% на победу в первом раунде (с Северной Македонией), 49% — во втором. Португалия: 81% (дома с Турцией) и 41% в финале. Турция: 19% и 4%. Северная Македония: 13% и 4%.
Суперкомпьютер назвал шансы России попасть на ЧМ-2022
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