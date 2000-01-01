Топовые свободные агенты межсезонья-2022 на футбольном рынке
Килиан Мбаппе наверняка уйдёт в «Реал». Кто-то останется в своём действующем клубе, но многие сменят прописку и пойдут на повышение.
Андре Онана
Вратарь «Аякса»
Марсело
Защитник «Реала»
Маттиас Гинтер
Защитник «Боруссии» (Мёнхенгладбах)
Антонио Рюдигер
Защитник «Челси»
Нуссайр Мазрауи
Защитник «Аякса»
Денис Закария
Полузащитник «Боруссии» (Мёнхенгладбах)
Франк Кессье
Полузащитник «Милана»
Марсело Брозович
Полузащитник «Интера»
Пауло Дибала
Нападающий «Ювентуса»
Килиан Мбаппе
Нападающий «ПСЖ»
Лоренцо Инсинье
Нападающий «Наполи»
Топовые свободные агенты межсезонья-2022 на футбольном рынке
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