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Топовые свободные агенты межсезонья-2022 на футбольном рынке
Топовые свободные агенты межсезонья-2022 на футбольном рынке
Килиан Мбаппе наверняка уйдёт в «Реал». Кто-то останется в своём действующем клубе, но многие сменят прописку и пойдут на повышение.
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Андре Онана
Андре Онана
Вратарь «Аякса»
Марсело
Марсело
Защитник «Реала»
Маттиас Гинтер
Маттиас Гинтер
Защитник «Боруссии» (Мёнхенгладбах)
Антонио Рюдигер
Антонио Рюдигер
Защитник «Челси»
Нуссайр Мазрауи
Нуссайр Мазрауи
Защитник «Аякса»
Денис Закария
Денис Закария
Полузащитник «Боруссии» (Мёнхенгладбах)
Франк Кессье
Франк Кессье
Полузащитник «Милана»
Марсело Брозович
Марсело Брозович
Полузащитник «Интера»
Пауло Дибала
Пауло Дибала
Нападающий «Ювентуса»
Килиан Мбаппе
Килиан Мбаппе
Нападающий «ПСЖ»
Лоренцо Инсинье
Лоренцо Инсинье
Нападающий «Наполи»
Топовые свободные агенты межсезонья-2022 на футбольном рынке
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