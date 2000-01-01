Криштиану Роналду пробил 800 голов! Как и за какие клубы он забивал
До абсолютного рекордсмена, австрийского и чехословацкого форварда Йозефа Бицана, — всего 5 голов.
Хотя в игре с «Арсеналом» он успел оформить и 800-й, и 801-й гол
Машина! 509 голов — правой ногой, 149 — левой, 140 — головой и 2 — «неопределёнными частями тела».
«Реал Мадрид» — 450 голов
Безумный результат! В том числе несколько рекордов.
«Манчестер Юнайтед» — 130 голов
Большую часть, конечно, забил на старте карьеры.
«Ювентус» — 101 гол
И это лишь за три сезона. В 2018 году переехал в Турин, в 2021-м вернулся в «МЮ».
«Спортинг» — 5 голов
За родной клуб он сыграл совсем немного. Возможно, ещё вернётся, чтобы триумфально завершить карьеру.
Сборная Португалии — 115 голов
Лучший бомбардир на уровне сборных! Превзошёл достижение бывшего нападающего сборной Ирана Али Даеи.
Кто чаще всего пасовал Роналду? Это Карим Бензема — 44 голевые
Это сейчас Бензема — главная атакующая сила «Реала». А раньше делал голы для Криштиану. На втором месте Бэйл (29 голевых), затем Озил (26).
Кому чаще всего забивал? «Севилье» — 27 голов
На второй позиции «Атлетико» — 25 голов, затем «Хетафе» — 23. «Барселону» Криштиану огорчал 20 раз. Если брать сборные, то чаще всех страдал «карлик» — Люксембург (9 голов).
Чаще всего от Роналду пропускал Ян Облак — 11 голов
Вторую строчку делят Буффон, Нойер и Куртуа (по 10 пропущенных). Затем идут Де Хеа, Льорис и Вальдес — получали от португальца по 8 голов.
Роналду — маэстро решающих и поздних голов
Больше всего (194 мяча) забил в период с 76 по 90 минуты. Включая 29 голов в компенсированное время. Джокер!
Криштиану Роналду пробил 800 голов! Как и за какие клубы он забивал
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