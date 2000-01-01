Вратарь бросил мяч в игре и вошёл в историю футбола
Вратарь сборной Ирана и «Боавишты» Алиреза Беиранванд побил рекорд Гиннесса по самому длинному броску мяча рукой.
Беиранванд бросил мяч на расстояние 61,26 метра.
Случилось это в октябре 2016 года. Ушло пять лет на то, чтобы достижение признали официально.
Длиннющий бросок Беиранванда через 75% поля вывел форварда Вахида Амири один на один с вратарём Южной Кореи.
К сожалению, передача Алирезы не стала голевой. Амири пробил мимо ворот.
Алиреза рос в семье кочевников и пас овец. Отец был против, чтобы сын занимался футболом.
Беиранванд всё равно воплотил свою мечту в жизнь, пойдя против воли близкого человека.
Иранец вошёл в историю мирового футбола, пусть даже признания пришлось ждать долгие 5 лет.
Вратарь бросил мяч в игре и вошёл в историю футбола
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