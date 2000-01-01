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Фанаты прервали матч чемпионата Бельгии, пришлось вмешаться полиции
Фанаты прервали матч чемпионата Бельгии, пришлось вмешаться полиции
Дерби между льежским «Стандардом» и «Шарлеруа» остановили за две минуты до истечения основного времени при счете 3:0 в пользу гостей.
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Болельщики «Стандарда» задымили шашками штрафную площадь «Шарлеруа», после чего начали бросать петарды и факелы.
Болельщики «Стандарда» задымили шашками штрафную площадь «Шарлеруа», после чего начали бросать петарды и факелы.
Изначально судья не отправил игроков в раздевалку. Полиция вмешалась, чтобы предотвратить дальнейшие эксцессы.
Изначально судья не отправил игроков в раздевалку. Полиция вмешалась, чтобы предотвратить дальнейшие эксцессы.
Однако фанаты «Стандарда» не успокоились, попали пиротехникой в своего вратаря Арно Бодара и выбежали на поле. Это вынудило судью окончательно остановить матч.
Однако фанаты «Стандарда» не успокоились, попали пиротехникой в своего вратаря Арно Бодара и выбежали на поле. Это вынудило судью окончательно остановить матч.
Пока неясно, какое решение дисциплинарные органы примут по итогам инцидента.
Пока неясно, какое решение дисциплинарные органы примут по итогам инцидента.
«Стандард» проигрывал 0:3, так что исход матча не изменился бы за пару минут. Скорее всего, результат останется таким же, но «Шарлеруа» присудят техническую победу.
«Стандард» проигрывал 0:3, так что исход матча не изменился бы за пару минут. Скорее всего, результат останется таким же, но «Шарлеруа» присудят техническую победу.
«Стандард» занимает 13-е место в таблице и страдает от финансовых проблем. Фанатам очень непросто наблюдать за сложившейся ситуацией, что привело к происшествию с вмешательством полиции.
«Стандард» занимает 13-е место в таблице и страдает от финансовых проблем. Фанатам очень непросто наблюдать за сложившейся ситуацией, что привело к происшествию с вмешательством полиции.
Остаётся надеяться, что клуб проведёт с болельщиками грамотную консультационную работу.
Остаётся надеяться, что клуб проведёт с болельщиками грамотную консультационную работу.
Подобным инцидентам не место на футбольном поле.
Подобным инцидентам не место на футбольном поле.
Фанаты прервали матч чемпионата Бельгии, пришлось вмешаться полиции
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