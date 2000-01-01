Кто может уйти из «Манчестер Юнайтед» этой зимой
Топовые футболисты, которые хотят играть постоянно, но, похоже, не пригодятся Ральфу Рангнику.
Дин Хендерсон. Варианты: «Аякс», «Ньюкасл»
Вытеснил де Хеа в прошлом сезоне, а в новом — снова оказался «вторым». Хендерсон устал ждать и готов уйти из родного клуба насовсем. Разбогатевший «Ньюкасл» даст контракт, «Аякс» же обещает развитие.
Донни ван де Бек. Варианты: «Вулверхэмптон», «Ньюкасл», «Барселона», «Аякс»
Вечная тема. Кажется, что ван де Бек мог бы перезагрузиться с приходом нового тренера, но и у Рангника Донни — лишь запасной. Пора бы сменить обстановку.
Джесси Лингард. Варианты: «Вест Хэм», «Ньюкасл»
Ещё один игрок, которого задушила конкуренция. «Ньюкасл» готов выкупить Лингарда (хотя его контракт истечёт летом) и сделать самым высокооплачиваемым в команде. Сам Джесси, вероятно, думает о «ВХЮ».
Эдинсон Кавани. Вариант: «Барселона»
«Барселона» осталась без топ-нападающих, а Кавани не улыбается быть дублёром Роналду. Пару сезонов можно побыть главной ударной силой каталонцев. Тем более «Барса» готова заплатить разумные деньги.
Антони Марсьяль. Варианты: «Барселона», «Ювентус», «Ньюкасл»
Марсьялю нужна перезагрузка — конкуренцию он не тянет. Зато интересуются им достойные клубы: всё та же «Барселона» и «Ювентус» (если не купит Влаховича). Ну и всегда можно заработать в «Ньюкасле».
Амад Диалло. Варианты: «Фейеноорд», Бундеслига, Чемпионшип
Прошлой зимой за Диалло заплатили € 21,3 млн. Пока 19-летний парень чаще играет за резервную команду. Отдать его в аренду собирались ещё летом, но сейчас, кажется, точно пришло время.
Кто может уйти из «Манчестер Юнайтед» этой зимой
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