Кто может уйти из «Манчестер Юнайтед» этой зимой

Антони Марсьяль. Варианты: «Барселона», «Ювентус», «Ньюкасл»

Марсьялю нужна перезагрузка — конкуренцию он не тянет. Зато интересуются им достойные клубы: всё та же «Барселона» и «Ювентус» (если не купит Влаховича). Ну и всегда можно заработать в «Ньюкасле».