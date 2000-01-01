О ЧМ-2018 по футболу в России

«Хорошо, что Португалия попала на чемпионат мира. Значит, в Россию снова приедет Криштиану Роналду. Но я не на Роналду буду смотреть, а на девчонок. Они – на него, я – на них. Все довольны».