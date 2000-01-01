Самые мощные цитаты Игоря Гамулы
Известный тренер и бывший футболист Игорь Гамула ушёл из жизни в 61-летнем возрасте. Вспоминаем его самые яркие высказывания.
О сравнении великих футболистов
«Месси и Роналду похожи. Почти как братья Березуцкие».
О своих высказываниях
«Когда говорю, не слышу себя и не думаю, что это может быть смешно. Потом открою газету — самому весело становится. Мне уж начальство приказывает: молчи, молчи. Но как молчать, если меня несёт».
Об обучении в тренерской профессии
«Я учусь, читаю много. Прочитал книгу Гвардиолы и понял, что ничего не знаю. Ну я и не думаю, что у нас все тренеры всё знают. Пускай они тоже почитают».
О ЧМ-2018 по футболу в России
«Хорошо, что Португалия попала на чемпионат мира. Значит, в Россию снова приедет Криштиану Роналду. Но я не на Роналду буду смотреть, а на девчонок. Они – на него, я – на них. Все довольны».
О крупном поражении «Спартака» в Лиге чемпионов
«Я вчера был на матче «Шахтёр» — «Манчестер Сити». На табло показывали счёт в Ливерпуле. 1:0, 2:0, потом 3:0 и далее… Теперь возвращаться домой в Россию не хочется, там «Спартак» 0:7». проигрывает».
Об инициативе ФИФА меньше показывать в кадре красивых фанаток во время ЧМ-2018
«Что им в ФИФА не нравится? Может, завидуют, что в России столько красивых болельщиц? Ну как можно не показать наших красавиц перед матчем? Надо ведь разогреть публику, ничего плохого в этом нет».
О юморе
«В своё время я услышал от Виктора Прокопенко такие слова: «Юмор как беременность — или есть, или нет». Я с этим слоганом полностью согласен».
О тренерских амбициях
«Говорите, «Милан» нового тренера ищет? Ну да, у них сейчас дерби с «Интером». Если вдруг чего, тогда поеду. Пойду пока вещи собирать».
О своём жизненном пути
«Жизнь такая — бывало хорошо и плохо, падения и взлёты… Минусы и плюсы… Как есть, так есть, я говорил только правду. Ни о чём не жалею, ни на кого не жалуюсь, претензии лишь к самому себе».
Самые мощные цитаты Игоря Гамулы
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