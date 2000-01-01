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Новый люксовый отель Криштиану Роналду в Нью-Йорке
Новый люксовый отель Криштиану Роналду в Нью-Йорке
В этом году в Нью-Йорке открылся говый люксовый отель Pestana CR7 нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.
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Здание расположено на Таймс-Сквер в центре Манхэттена.
Здание расположено на Таймс-Сквер в центре Манхэттена.
Для открытия была выбрана особая дата 7 июля или 07.07.
Для открытия была выбрана особая дата 7 июля или 07.07.
Цена за ночь в отеле начинается от 139 долларов.
Цена за ночь в отеле начинается от 139 долларов.
Стоимость номеров класса люкс превышает 1500 долларов.
Стоимость номеров класса люкс превышает 1500 долларов.
Отель хорошо подходит для туристов, которые впервые попали в Нью-Йорк. Рядом находятся все главные достопримечательности города.
Отель хорошо подходит для туристов, которые впервые попали в Нью-Йорк. Рядом находятся все главные достопримечательности города.
В отеле есть все необходимые удобства, включая фитнес-центр и бассейн.
В отеле есть все необходимые удобства, включая фитнес-центр и бассейн.
Отели Роналду также есть в Мадриде, Лиссабоне и на Мадейре.
Отели Роналду также есть в Мадриде, Лиссабоне и на Мадейре.
Криштиану в дальнейшем планирует расширять свою сеть по всему миру.
Криштиану в дальнейшем планирует расширять свою сеть по всему миру.
Новый люксовый отель Криштиану Роналду в Нью-Йорке
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