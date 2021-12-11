Самые странные способы, которыми Криштиану Роналду тратит свои миллионы
Криштиану Роналду — самый богатый футболист планеты с состоянием $ 500 млн. Некоторые траты португальца являются очень оригинальными.
Восковые фигуры самого себя
В 2013 году в Мадридском музее восковых фигур была открыта статуя Криштиану Роналду. Роналду заплатил $ 35 тыс., чтобы ему сделали точную копию.
Ещё несколько тысяч долларов в месяц годами уходят стилисту, который обязан приходить в музей и постоянно обновлять причёску фигуре Роналду в соответствии с реальным временем.
Футбольные отели
У Криштиану есть сеть отелей в США, Португалии и Испании. Дизайн многих помещений сделан из искусственной травы, напоминающей футбольное поле.
Футболки, кроссовки, трофеи Роналду размещены по всей территории отелей.
Криотерапия
Роналду — большой поклонник криотерапии для укрепления мышц и иммунной системы, когда поверхность тела охлаждается до сверхнизкой температуры -150 -200ºС (таким образом, чтобы избежать обморожений).
В домах Роналду есть несколько криокамер для восстановления мышц. Одна из них за $ 66 тыс. была перевезена из Турина в новый особняк футболиста в Манчестере.
Подарил своему агенту греческий остров
Роналду купил неназванный остров в Греции в качестве свадебного подарка своему агенту Жорже Мендешу.
Часы, инкрустированные бриллиантами
Изготовлены на заказ компанией Jacob and Co. Украшены 424 бриллиантами и стоят около $ 2 млн. При этом украшений настолько много, что часы не выполняют свою основную функцию — показывать время.
Нетипично дорогие походы в ресторан
Криштиану любит разбрасываться деньгами в ресторанах, особенно когда посещает их со своей возлюбленной Джорджиной Родригес.
Например, в 2018 году он потратил $ 36 тыс. на две бутылки красного вина, пробыв с Джорджиной всего 15 минут в лондонском ресторане Mayfair.
Самые странные способы, которыми Криштиану Роналду тратит свои миллионы
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