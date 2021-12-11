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Самые странные способы, которыми Криштиану Роналду тратит свои миллионы
Самые странные способы, которыми Криштиану Роналду тратит свои миллионы
Криштиану Роналду — самый богатый футболист планеты с состоянием $ 500 млн. Некоторые траты португальца являются очень оригинальными.
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Восковые фигуры самого себя
Восковые фигуры самого себя
В 2013 году в Мадридском музее восковых фигур была открыта статуя Криштиану Роналду. Роналду заплатил $ 35 тыс., чтобы ему сделали точную копию.
Ещё несколько тысяч долларов в месяц годами уходят стилисту, который обязан приходить в музей и постоянно обновлять причёску фигуре Роналду в соответствии с реальным временем.
Ещё несколько тысяч долларов в месяц годами уходят стилисту, который обязан приходить в музей и постоянно обновлять причёску фигуре Роналду в соответствии с реальным временем.
Футбольные отели
Футбольные отели
У Криштиану есть сеть отелей в США, Португалии и Испании. Дизайн многих помещений сделан из искусственной травы, напоминающей футбольное поле.
Футболки, кроссовки, трофеи Роналду размещены по всей территории отелей.
Футболки, кроссовки, трофеи Роналду размещены по всей территории отелей.
Криотерапия
Криотерапия
Роналду — большой поклонник криотерапии для укрепления мышц и иммунной системы, когда поверхность тела охлаждается до сверхнизкой температуры -150 -200ºС (таким образом, чтобы избежать обморожений).
В домах Роналду есть несколько криокамер для восстановления мышц. Одна из них за $ 66 тыс. была перевезена из Турина в новый особняк футболиста в Манчестере.
В домах Роналду есть несколько криокамер для восстановления мышц. Одна из них за $ 66 тыс. была перевезена из Турина в новый особняк футболиста в Манчестере.
Подарил своему агенту греческий остров
Подарил своему агенту греческий остров
Роналду купил неназванный остров в Греции в качестве свадебного подарка своему агенту Жорже Мендешу.
Часы, инкрустированные бриллиантами
Часы, инкрустированные бриллиантами
Изготовлены на заказ компанией Jacob and Co. Украшены 424 бриллиантами и стоят около $ 2 млн. При этом украшений настолько много, что часы не выполняют свою основную функцию — показывать время.
Нетипично дорогие походы в ресторан
Нетипично дорогие походы в ресторан
Криштиану любит разбрасываться деньгами в ресторанах, особенно когда посещает их со своей возлюбленной Джорджиной Родригес.
Например, в 2018 году он потратил $ 36 тыс. на две бутылки красного вина, пробыв с Джорджиной всего 15 минут в лондонском ресторане Mayfair.
Например, в 2018 году он потратил $ 36 тыс. на две бутылки красного вина, пробыв с Джорджиной всего 15 минут в лондонском ресторане Mayfair.
Самые странные способы, которыми Криштиану Роналду тратит свои миллионы
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