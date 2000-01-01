Отель Лионеля Месси в Каталонии снесут
Власти Барселоны вынесли решение о сносе отеля Месси, в который он вложил € 30 млн (2,5 миллиарда рублей).
Причиной сноса 77-комнатного здания послужило его несоответствие городским стандартам.
Отель расположен недалеко от пляжа и набережной Ситжеса, в 40 км от Барселоны.
Аргентинец владеет отелями на Ибице и Мальорке, которые объединены в Majestic Hotel Group. Игрок потратил € 30 млн на покупку здания в Барселоне в 2017 году.
Месси приобрел отель, не имея сведений о том, что городские власти уже имели намерения снести здание из-за несоблюдения строительных норм.
Балконы отеля слишком большие и не соответствуют требованиям по планировке
Любые попытки изменить конструкцию балконов угрожают полным обрушением гостиницы. Кроме этого, в отеле есть проблема с пожарным планом, который не соответствует местным стандартам.
Месси о решении о сносе здания узнал только из СМИ.
Аргентинец имеет все основания идти в суд в качестве жертвы аферы с недвижимостью.
Отель Лионеля Месси в Каталонии снесут
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