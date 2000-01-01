Самые дорогие вещи, которыми владеет Криштиану Роналду
Нападающий «Манчестер Юнайтед» с состоянием $ 500 млн является самым богатым футболистом мира. Какие предметы роскоши есть в его коллекции?
Частный самолёт Gulfstream G650
Собственный частный самолет, который стоит 70 миллионов долларов.
Способен вместить более десяти человек за рейс. Роналду чаще всего пользуется им со своей возлюбленной Джорджиной Родригес.
Квартира в Trump Towers на Манхэттене
18,5 миллиона долларов. Прекрасный вид на реку Гудзон, Эмпайр-стейт-билдинг и Центральный парк Нью-Йорка
Вилла в районе Ла Финка в Мадриде
7,1 миллиона долларов. У Криштиану также есть роскошные апартаменты в Лиссабоне и других городах Португалии.
Bugatti La Voiture Noire
18 миллионов долларов. Один из самых дорогих автомобилей в мире.
Lamborghini Aventador, автомобили Bentley, Porsche, Mercedes и Bugatti также являются частью автопарка Криштиану (всего 19 машин).
Изготовленные на заказ часы Jacob & Co. с бриллиантовой инкрустацией
1,85 миллиона долларов. Украшены 424 белыми бриллиантами.
Cобственный бренд CR7
Cтоит более 100 миллионов евро. Бренд Роналду CR7 предлагает широкий выбор товаров для повседневной жизни, включая мужскую одежду, нижнее белье, коллекцию очков и парфюмерию.
Самые дорогие вещи, которыми владеет Криштиану Роналду
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