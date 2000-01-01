Самые яркие молодые игроки РПЛ в этом сезоне
Свежая кровь чемпионата России. Собрали топ-10 янгстеров по результативности. В списке лишь два легионера!
Гамид Агаларов — 21 год, «Уфа»: 13 голов и 1 голевая передача
Достаточно уже того, что Агаларов — лучший бомбардир чемпионата. Помимо 13 голов, заслужил вызов в сборную и внимание более-менее всех топ-клубов. А по слухам, интересуются им и за рубежом.
Себастьян Шиманьски — 22 года, «Динамо»: 5 голов и 6 передач
Разносторонний игрок «Динамо», который олицетворяет систему Шварца. Шиманьски хорош в прессинге, здорово разгоняет атаки и прекрасен, когда нужно точно навесить с точки. 4 голевые — со стандартов.
Арсен Захарян — 18 лет, «Динамо»: 4 гола и 6 передач
Главный юниор чемпионата Захарян в силу возраста ещё не так стабилен. Однако приличные 10 баллов за полсезона он выбил. Особенно мощным вышел перформанс с «Химками» — на 3 голевые за матч.
Данил Глебов — 22 года, «Ростов»: 4 гола и 4 передачи
Капитан и мозг «Ростова». У Глебова максимальные настройки игры в отборе, а в этом сезоне — и в атакующей игре.
Вячеслав Грулёв — 22 года, «Динамо»: 6 голов и 1 передача
Разгоняет нападение «Динамо» на флангах (может выйти и слева, и справа), но часто материализуется в центре штрафной и ловит свои моменты.
Даниил Уткин — 22 года, «Ахмат»: 6 голов и 1 передача
В этом сезоне вдруг выяснилось: Уткин — главный эксперт РПЛ по штрафным. До перехода в «Ахмат» Даниил не забивал прямыми ударами, а тут сразу 3 гола со штрафного.
Константин Тюкавин — 19 лет, «Динамо»: 4 гола и 3 передачи
Техничный, быстрый и с хорошим ударом — Тюкавин подвинул всех конкурентов за место центрфорварда в «Динамо». Хотя в реализации ему надо добавлять.
Эдуард Сперцян — 21 год, «Краснодар»: 3 гола и 4 передачи
При Гончаренко стал игроком основы (в прошлом сезоне сыграл 5 матчей), так что даже Кабелла и Классон разошлись на фланги. Очень активен в чужой штрафной: заработал 3 пенальти.
Даниил Хлусевич — 20 лет, «Арсенал»: 4 гола и 2 передачи
Переходит в «Спартак» в статусе одного из самых талантливых игроков. Хлусевич сочетает мощь, энергию и хороший удар. Хотя в «Спартаке» его ждёт совсем другой уровень конкуренции (справа — Мозес).
Понтус Альмквист — 22 года, «Ростов»: 2 гола и 4 передачи
За голы в «Ростове» преимущественно отвечает Полоз, а конструировать атаки доверено молодому шведу. Альмквист создал 7 явных голевых моментов, лидируют по этому показателю Классон (7) и Малком (9).
Самые яркие молодые игроки РПЛ в этом сезоне
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