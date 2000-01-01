Самые яркие молодые игроки РПЛ в этом сезоне

Гамид Агаларов — 21 год, «Уфа»: 13 голов и 1 голевая передача

Достаточно уже того, что Агаларов — лучший бомбардир чемпионата. Помимо 13 голов, заслужил вызов в сборную и внимание более-менее всех топ-клубов. А по слухам, интересуются им и за рубежом.