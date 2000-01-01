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25 российских футболистов, больше всего подорожавших за 2021 год
25 российских футболистов, больше всего подорожавших за 2021 год
Эти игроки отметились наибольшим прогрессом, если брать трансферную стоимость с января по декабрь. Считаем в миллионах и процентах. Для некоторых это был лучший год! Все цифры — Transfermarkt.
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Арсен Захарян, «Динамо»:<br/> € +11,5 млн (+2300%)
Арсен Захарян, «Динамо»:
€ +11,5 млн (+2300%)
Нынешняя стоимость: € 12 млн.
В 2021 году Захарян рванул из дубля «Динамо» в основной состав, сборную и на карандаш европейским топ-клубам.
Константин Тюкавин, «Динамо»:<br/> € +6,6 млн (+1650%)
Константин Тюкавин, «Динамо»:
€ +6,6 млн (+1650%)
Нынешняя стоимость: € 7 млн.
Прогресс 19-летнего форварда не такой эффектный, но тоже стремительный.
Александр Головин, «Монако»:<br/> € +5 млн (+25%)
Александр Головин, «Монако»:
€ +5 млн (+25%)
Нынешняя стоимость: € 25 млн.
Головин немало времени пропустил из-за травм, однако стал одним из самых креативных игроков «Монако». В плюс сыграла и хорошая пресса.
Денис Макаров, «Динамо»:<br/> € +5 млн (+250%)
Денис Макаров, «Динамо»:
€ +5 млн (+250%)
Нынешняя стоимость: € 7 млн.
 Засверкал в «Рубине» и летом перешёл в «Динамо». В пересчете стоимости это тоже учитывается. Сумма была — € 7,5 млн.
Даниил Фомин, «Динамо»:<br/> € +4,5 млн (+100%)
Даниил Фомин, «Динамо»:
€ +4,5 млн (+100%)
Нынешняя стоимость: € 9 млн.
В 2021 году закрепился в основе «Динамо» и попал в сборную.
Рифат Жемалетдинов, «Локомотив»:<br/> € +4,5 млн (+150%)
Рифат Жемалетдинов, «Локомотив»:
€ +4,5 млн (+150%)
Нынешняя стоимость: € 7,5 млн.
В ушедшем году Жемалетдинов преобразился и выдал лучший результат. Хотя осенняя часть ему удалась хуже.
Максим Мухин, «Локомотив»/ЦСКА:<br/> € +3,75 млн (+1500%)
Максим Мухин, «Локомотив»/ЦСКА:
€ +3,75 млн (+1500%)
Нынешняя стоимость: € 4 млн.
Стал основным в «Локомотиве», выиграл Кубок России, съездил на Евро в составе сборной и перешёл в ЦСКА.
Гамид Агаларов, «Уфа»:<br/> € +3,7 млн (+1233%)
Гамид Агаларов, «Уфа»:
€ +3,7 млн (+1233%)
Нынешняя стоимость: € 4 млн.
 Рывок в стоимости произошёл уже в этом сезоне, когда Агаларов раззабивался. Тем не менее это один из лучших перформансов.
Александр Соболев, «Спартак»:<br/> € +3 млн (+50%)
Александр Соболев, «Спартак»:
€ +3 млн (+50%)
Нынешняя стоимость: € 9 млн. В целом стабильный рост по всему году.
Даниил Хлусевич, «Арсенал»/«Спартак»:<br/> € +2,8 млн (+400%)
Даниил Хлусевич, «Арсенал»/«Спартак»:
€ +2,8 млн (+400%)
Нынешняя стоимость: € 3,5 млн.
 Атакующий хавбек «Арсенала» подорожал в том числе из-за уже свершившегося трансфера в «Спартак».
Вячеслав Грулёв, «Динамо»:<br/> € +2,6 млн (+289%)
Вячеслав Грулёв, «Динамо»:
€ +2,6 млн (+289%)
Нынешняя стоимость: € 3,5 млн.
Ещё один молодой игрок «Динамо». прибавивший в стоимости.
Фёдор Смолов, «Локомотив»:<br/> € +2,5 млн (+55,6%)
Фёдор Смолов, «Локомотив»:
€ +2,5 млн (+55,6%)
Нынешняя стоимость: € 7 млн.
Цена Смолова скачет в последние сезоны, и набрать 2,5 млн ему удалось благодаря сильной первой половине этого сезона.
Илья Самошников, «Рубин»:<br/> € +2,3 млн (+191,7%)
Илья Самошников, «Рубин»:
€ +2,3 млн (+191,7%)
Нынешняя стоимость: € 3,5 млн.
 Самошников заявил о себе в «Рубине», попал в сборную и в шорт-листы ко многим топ-клубам.
Данила Прохин, «Сочи»:<br/> € +2,3 млн (+328,6%)
Данила Прохин, «Сочи»:
€ +2,3 млн (+328,6%)
Нынешняя стоимость: € 3 млн.
Один из лидеров мощно прибавившего «Сочи», раскрывшийся после перехода из «Зенита».
Далер Кузяев, «Зенит»:<br/> € +2 млн (+28,6%)
Далер Кузяев, «Зенит»:
€ +2 млн (+28,6%)
Нынешняя стоимость: € 9 млн.
История с переездом в Европу не сложилась, и Кузяев остался в «Зените», где продолжил держать уровень. Скромная прибавка в стоимости.
Александр Черников, «Краснодар»:<br/> € +1,9 млн (+316,7%)
Александр Черников, «Краснодар»:
€ +1,9 млн (+316,7%)
Нынешняя стоимость: € 2,5 млн.
 Воспитанник «Краснодара» теперь рядом с основой и получил заслуженный прогресс в стоимости.
Даниил Куликов, «Локомотив»:<br/> € +1,8 млн (+150%)
Даниил Куликов, «Локомотив»:
€ +1,8 млн (+150%)
Нынешняя стоимость: € 3 млн.
Хавбек «Локомотива» прибавил благодаря первой части года, когда был в основной обойме Николича.
Данил Глебов, «Ростов»:<br/> € +1,5 млн (+60%)
Данил Глебов, «Ростов»:
€ +1,5 млн (+60%)
Нынешняя стоимость: € 4 млн.
Результативный опорник, ярко заигравший в этом сезоне. Попал в сборную и интересует «Спартак».
Дмитрий Рыбчинский, «Локомотив»:<br/> € +1,5 млн (+150%)
Дмитрий Рыбчинский, «Локомотив»:
€ +1,5 млн (+150%)
Нынешняя стоимость: € 2,5 млн.
При Николиче играл постоянно и на разных позициях. Прогресс скромный, но заслуженный.
Иван Ломаев, «Крылья Советов»:<br/> € +1,45 млн (+263,6%)
Иван Ломаев, «Крылья Советов»:
€ +1,45 млн (+263,6%)
Нынешняя стоимость: € 2 млн.
Вратарь с характером, вышедший с «Крыльями» в РПЛ и продолжающий развиваться.
Наиль Умяров, «Спартак»:<br/> € +1,3 млн (+48,1%)
Наиль Умяров, «Спартак»:
€ +1,3 млн (+48,1%)
Нынешняя стоимость: € 4 млн.
Один из лучших игроков «Спартака», даже в такие кризисные времена.
Иван Сергеев, «Крылья Советов»:<br/> € +1,3 млн (+86,7%)
Иван Сергеев, «Крылья Советов»:
€ +1,3 млн (+86,7%)
Нынешняя стоимость: € 2,8 млн.
 Разорвал ФНЛ (40 голов) и уже показал себя в РПЛ. Близок и к сборной, и к «Зениту».
Наир Тикнизян, ЦСКА/«Локомотив»:<br/> € +1,3 млн (+86,7%)
Наир Тикнизян, ЦСКА/«Локомотив»:
€ +1,3 млн (+86,7%)
Нынешняя стоимость: € 2,8 млн.
На прирост повлиял трансфер в «Локомотив».
Арсен Адамов, «Урал»:<br/> € +1,28 млн (+566,7%)
Арсен Адамов, «Урал»:
€ +1,28 млн (+566,7%)
Нынешняя стоимость: € 1,5 млн.
Перешёл в «Урал» и начал стабильно играть. Настолько впечатлил, что получил вызов в сборную и предложение от «Локомотива». Отличный прогресс!
Илья Лантратов, «Химки»:<br/> € +1,1 млн (+122,2%)
Илья Лантратов, «Химки»:
€ +1,1 млн (+122,2%)
Нынешняя стоимость: € 2 млн.
 Один из самых надежных вратарей РПЛ, заметно подорожавший в процентном соотношении. Вырастет сильнее, если случится трансфер в один из топ-клубов.
25 российских футболистов, больше всего подорожавших за 2021 год
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