25 российских футболистов, больше всего подорожавших за 2021 год

Эти игроки отметились наибольшим прогрессом, если брать трансферную стоимость с января по декабрь. Считаем в миллионах и процентах. Для некоторых это был лучший год! Все цифры — Transfermarkt.